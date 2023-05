Férová hra zavinila prohru, Tvrdík se Liberci omluvil. Asi každá máma by tak zareagovala, říká gólmanka

Slávistky díky tomu pod Ještědem vyhrály těsně 1:0.

„Šla jsem normálně po centru do souboje a ta hráčka byla za mnou. Když jsem balon vyboxovala ven, tak ležela na zemi a strašně řvala. V tu chvíli mi bylo všechno úplně jedno. Je to moje chyba, měla jsem asi hrát dál, ale v ten moment šlo všechno stranou. Když na to budu koukat z profesionálního hlediska, tak to byla chyba, ale asi každá máma by takto zareagovala," řekla bývalá hráčka Sparty Ivana Pižlová.

1. Osobne jsem se dnes omluvil majiteli klubu. 2. Odchazi omluvny dopis vedeni tymu slavistickych zen. Podobne jednani je v rozporu s novym etickym kodexem Slavie. Strilejici hracka situaci nevidela, ale treneri a hracky meli nasledne situaci vyresit fair play zpusobem ❤️🤍 — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) May 22, 2023

Zraněnou hráčku hostí nakonec ze stadionu odvezla sanitka do liberecké nemocnice s pravděpodobně přetrhanými vazy v kotníku. „Fakt strašně křičela, každý se v ten moment lekne, co se děje. Hráčku jsem měla za sebou, takže fakt nevím, co se stalo. Byla to moje první reakce a zpátky už to nevrátím," poznamenala Pižlová, která tak gestem fair play zavinila prohru svého týmu. „O výsledku rozhodla kuriózní branka, když šla Pižlová pomoci zraněné soupeřce svíjející se v bolestech," litoval kouč Severočešek Petr Myslivec.

Jelikož sudí hru nepřerušila, nemohla jinak než branku uznat. Liberecké fotbalistky proto doufaly, že by slávistky mohly situaci napravit tím, že si nechají dát vyrovnávací gól. „Mohly tak udělat, obzvlášť když už jim o nic nešlo, protože titul už měly týden jistý," poznamenala Pižlová.

V pondělí se pak za to šéf Slavie Jaroslav Tvrdík Liberci omluvil. „Podobné jednání je v rozporu s novým etickým kodexem Slavie. Střílející hráčka situaci neviděla, ale trenéři a hráčky měli následně situaci vyřešit fair play způsobem," napsal Tvrdík na Twitter s tím, že se osobně majiteli Slovanu Ludvíku Karlovi omluvil.

Ženský tým #FCSL nakonec podlehl Slavii 0:1. Naše hráčky si stejně vysloužily potlesk fanoušků… 👏🏻 https://t.co/vim5coZNnH pic.twitter.com/SjVuiOmBsC — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) May 20, 2023