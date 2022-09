Hrát proti svým? Muži mají zákaz, ženy zelenou. Chceme, aby se proti nám ukázaly, vysvětluje kouč Sparty

Navíc se výjimečně hraje na hlavním stadionu U Nisy. „Chceme, aby naše hráčky hrály, dařilo se jim a držíme jim palce. Kvalitu mají a věřím, že ji v sobotu na hřišti ukážou," připouští kouč Sparty Martin Masaryk.

Na severu ze Sparty hostuje obránkyně Michaela Harvilová, záložnice Kateřina Bužková a útočnice Karolína Křivská. Z Letné tolik fotbalistek pod Ještědem nikdy nepůsobilo. „Hráčky posíláme na hostování i z důvodu, abychom pro ně získali větší minutáž, i proto, že je dobré v rámci první ligy zvyšovat konkurenci. Proto neuplatňujeme pravidlo, že by nesměly nastoupit. Naopak, jako šéfka bych chtěla, aby byly ve vzájemném utkání vidět," vysvětluje vedoucí žen ve Spartě Hana Výmolová.

Dnes odpoledne můžete sledovat tiskovou konferenci před sobotním duelem 1. ligy žen: https://t.co/hYtoc0FAZ2 pic.twitter.com/M7kdhe2zpC — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) September 7, 2022

Rozdíl mezi přístupem v obou nejvyšších soutěžích je na jednu stranu pochopitelný. Zatímco mužská liga je vyrovnaná a rozhodují i malé detaily, v ženské nejvyšší soutěži jasně dominují Sparta se Slavií a zbytek pražská "S" jasně válcují. Na své benevolenci naopak mohou vydělat.

„Liga bohužel není tak vyrovnaná a jestli získáme titul záleží na zápase se Slavií. Je ale dobré, že se liga začíná vyrovnávat, protože pak je těžší titul získat, když máte větší prostor chybovat," říká Anna Šubrtová ze Sparty, která má po dvou kolech šest bodů jako Slavia a totožné skóre 15:1. Právě se Slavií Liberec na úvod padl "jen" 1:3.

„Liberec teď má obměněný tým. Přišly tam i některé hráčky od nás, takže úplně nevíme, co od toho čekat. Budeme se však na zápas připravovat jako na každý jiný" přiznává Šubrtová. Pro sparťanky bude utkání i vítanou prověrkou na duel Ligy mistrů 21. září s AS Řím.

Trojlístek hráček patřících Spartě má každopádně proti „svým" velkou touhu uspět. „Zvýšená motivace je na nich vidět včetně trenéra gólmanek Lumíra Kübela, kterého máme také ze Sparty. Už se vzájemně hecují," prozrazuje s úsměvem kapitánka Liberce Veronika Černá.

Ještě ke všemu si můžeš k našemu utkání se Spartou vydražit dres a pomoc tam malému Máťovi v boji s leukémií https://t.co/GXKTBSIogx — Kačka Bužková (@kacka_buzek) September 7, 2022

„Pro nás je dobré, že je známe, víme o jejich silných i slabých stránkách a můžeme se na to po této stránce připravit. Specifické to bude i proto, že víme jsou to dobré hráčky, takže o to více se budeme snažit být co nejvíce efektivní, důrazné a věříme, že zápas zvládneme," pověděla Šubrtová.

Povolování nastupovat proti svým klubům by uvítal nový ředitel fotbalové Liberce Pavel Marek i mezi muži. „Byl jsem toho vždy zastánce. Samozřejmě neovlivníme, jestli půjčující klub chce, aby proti němu hráč hrál. Byť někdy se to stává, ale to procento je malé. Osobně bych to však upřednostňoval," přiznává Pavel Marek. Což je však logické, neboť severočeský klub má svou strategii vystavěnou na půjčování hráčů z pražských „S" a do vzájemných soubojů chodí pravidelně v oslabení.

V sobotním atraktivním zápase mezi Libercem a Spartou půjde krom bodů i o dobročinnou věc. Kromě zaskočit velkého favorita chtějí aktéři vybrat co největší částku pro malého fotbalistu liberecké U8 Matěje Kyselu, který letos onemocněl leukémií.

„Výtěžek z tohoto utkání bychom chtěli věnovat jeho rodině, abychom pomohli a přispěli na jeho léčbu," říká vedoucí týmu žen Liberce Jiří Liška. Do banku již přispěly fotbalistky Liberce i Sparty a do charity se zapojili i hráči prvního týmu Slovanu. Šek rodině Matěje předají pamětníci posledního mistrovského titulu pod Ještědem z roku 2012 Theodor Gebre Selassie a Michael Rabušic. A do třetice mohou sumu navýšit i fanoušci.