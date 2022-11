Fiala jednal se šéfem UEFA Čeferinem. Premiér ČR se postavil proti superlize

Jako příklad uvedla vláda dřívější přestup záložníka Tomáše Součka z pražské Slavie do West Hamu, který přinesl 40.000 eur (zhruba milion korun) hráčovu mateřskému klubu v Havlíčkově Brodě. Podle údajů UEFA se z celkového rozpočtu organizace dostane 97 procent peněz do nižších pater, tedy k národním organizacím a samotným klubům.

Model má podle vlády i další výhody. Vygenerované peníze z televizních, reklamních a marketingových práv UEFA přerozděluje zpět klubům. "To zpětně umožňuje investice do výchovy mládeže, trenérů, růstu talentů a pokračování modelu," konstatoval úřad vlády.

"Je to jeden z nejbláznivějších nápadů v historii fotbalu. Fotbal by hrálo jen několik bohatých a privilegovaných klubů. Ty ostatní by z fotbalu zmizely. Znamenalo by to konec fotbalu v Evropě v současné podobě," citoval Čeferina web FAČR. "Jsem vděčný české vládě za jasný postoj, kterým brání evropský fotbal, ale v konečném důsledku také český fotbal. Chtěl bych českému premiérovi poděkovat za jasné stanovisko, stejně jako předsedovi Fouskovi a české asociaci," uvedl slovinský funkcionář.