FIFA změnila dějiště zápasu na MS klubů, fanoušci mají problémy

Fotbaloví fanoušci, kteří přicestovali do Maroka, mají kvůli změně dějiště 48 hodin před zápasem logistické problémy. Do severoafrické země například přiletělo zhruba 15.000 Brazilců, kteří museli strávit zklamání v podobě semifinálové porážky Flamenga a nyní se musejí rozhodnout, zda pocestují za svým týmem do Tangieru, nebo zůstanou v Rabatu na finále.

"Rozhodnutí FIFA zanechalo fanoušky ztracené v překladu. Nemůžete změnit na poslední chvíli dějiště mezinárodního turnaje takové úrovně. Je to naprostý nedostatek respektu k fanouškům, kteří počítají s tím, že uvidí dvě utkání v jeden den, bez ohledu na to, jaké bude finále," řekla agentuře Reuters Tatiana Ribeirová z cestovní kanceláře Ribeiro Viagens. "Většina Brazilců má navíc rezervovány lety na neděli ráno z Casablancy, která je pouze hodinu od Rabatu. Do Tangieru jsou to ale čtyři hodiny. Není čas na to změnit hotely a lety. Blázinec," dodala.