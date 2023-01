Fotbalisté Hradce a Teplic na soustředění zvítězili. Bohemka a Plzeň znovu remizovaly, Sparta prohrála

Tepličtí po páteční úvodní porážce v Turecku poprvé zvítězili. I v zápase Severočechů padly všechny branky do přestávky, oba góly za vítězný tým zaznamenal proti pátému celku ázerbájdžánské ligy útočník Abdallah Gning.

Bohemians 1905 na soustředění v Beleku i ve třetím duelu remizovali. Pražané se tentokrát rozešli smírně s Lubinem, kterému patří v polské lize 15. místo. Také v utkání "Klokanů" padly všechny góly už do pauzy, za Bohemians vyrovnal přízemní střelou Adam Kadlec.

Sparta na úvod soustředění překvapivě porazila bundesligový Stuttgart 2:0, dnes ale inkasovala hned v první minutě. Po 51 sekundách hry potrestal chybu v rozehrávce Pražanů Koita. Letenští pak trefili břevno a v nastavení první půle vyrovnali poté, co se po centru od Wiesnera prosadil Haraslín. Slovenský záložník navázal na gól z prvního duelu na kempu.

Po přestávce se poprvé po zranění dostal do hry sparťanský kapitán Ladislav Krejčí mladší. Pražanům nevyšel ani vstup do druhého dějství a ve 49. minutě poslal Salcburk znovu do vedení Adamu. Letenští pak rakouského suveréna posledních sezon místy přehrávali, ale z několika šancí už podruhé vyrovnat nedokázali.