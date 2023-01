Holík už patří Plzni, Viktoria uplatnila opci na přestup

"Věřil jsem, že se to povede, a teď je to oficiální. Jsem tady maximálně spokojený," uvedl Holík. Pravý obránce nebo záložník nastoupil v minulé "mistrovské" sezoně ke 12 ligovým utkáním. Na podzim zasáhl i do všech šesti zápasů skupinové fáze Ligy mistrů, ve kterých Viktoria změřila síly s Barcelonou, Bayernem Mnichov a Interem Milán.