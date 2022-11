Pětačtyřicetiletý Neville přišel do Miami, které vlastní jeho někdejší spoluhráč z národního týmu a Manchesteru United David Beckham, loni v lednu. Před tím tři roky vedl anglickou ženskou reprezentaci.

V první sezoně Neville s Miami nepostoupil do play off. V nedávno skončeném ročníku Inter pod vedením bývalého hráče Evertonu vypadl v prvním kole vyřazovacích bojů s New York City.