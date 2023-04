Fousek kandiduje do výkonného výboru UEFA, Čeferina čeká obhajoba

"Myslím, že pro to mám nějaké profesní a lidské předpoklady. Zejména to, že se pohybuji v mezinárodním fotbale dlouho. Mám tam celou řadu kontaktů a dobrých vztahů. K tomu samozřejmě patří znalost té problematiky a jazyková vybavenost," uvedl Fousek, který vede FAČR od předloňského června.

"Myslím, že je i moje povinnost kandidaturu podat, jestliže jsou věci takhle nastavené. Český fotbal tam nikoho neměl více než 20 let a je to v každém případě otázka prestiže, kontaktů a přístupu k informacím. Ocenil bych, že až na výjimku to má v českém fotbalovém prostředí velkou podporu. Lidé vnímají, že český fotbal by tím mohl získat," dodal.