Nováčci na scénu? Do sestavy má nejblíž Jurásek, Čvančara spíš jako žolík

Nový cyklus, nový vítr. Fotbalová reprezentace vstupuje do kvalifikace o mistrovství Evropy hned s šesti nováčky, tři dodala Slavia, tři Sparta. „Je dobře, že jim dal Jarda Šilhavý šanci. Všichni zaujali v klubech, je to pro ně ocenění, že o nich trenéři vědí. A minimálně nasajou atmosféru reprezentačního srazu,“ přikývne někdejší kouč české jednadvacítky či Plzně Karel Krejčí. Kdo má ze šestice David Jurásek, Matěj Jurásek, David Douděra, Tomáš Čvančara, Martin Vitík a Lukáš Sadílek ale reálnou naději proklouznout do základní sestavy?

První trénink fotbalové reprezentace v roce 2023Video : Sport.cz

Článek Nejlepší pozici před otevíracím zápasem s Polskem si vytvořil slávistický krajní obránce David Jurásek. Zaprvé vzhledem ke své typologii, zadruhé proto, že národní mužstvo nemá post levého beka stabilně obsazen. „Takových hráčů jako on v lize moc neběhá, disponuje výbornou kopací technikou," vypichuje Krejčí. Jurásek zastane pozici levého beka či halvbeka v systému se třemi stopery. Je odolný, fyzicky dobře připravený a umí rozdávat skvělé pasy a centry. Jeho hlavní konkurent v boji o místo? Sparťan Jaroslav Zelený. „David má z nováčků největší šanci. Obecně si myslím, že trenér Šilhavý vsadí spíš na zkušené hráče a automatismy," soudí Krejčí. Reprezentace Jurásek by rád do základu, těší se na souboj se superhvězdou. Stane se jeho povolání řešením otázky levého obránce? Druhým hlavním adeptem je Čvančara. Nabízí nadějnou aktuální formu, střeleckou pohodu i souhru s dalším útočníkem Janem Kuchtou. Kouč ho může napasovat do formace se dvěma hroťáky i na křídlo. V ofenzivě však panuje slušný přetlak, trenér Jaroslav Šilhavý bude chtít určitě někam umístit Adama Hložka z Leverkusenu, ve výborném rozpoložení je Václav Černý z nizozemského Twente. „Jako žolík je Čvančara zajímavý, Spartě i jemu se daří, psychicky je na tom dobře," podotýká kouč, jenž dovedl Plzeň k titulu v roce 2016. Během dvou let z druhé ligy až do reprezentace. Manažer to předpověděl, David Jurásek tomu nevěřilVideo : Sport.cz Úplně odstrčený by nemusel být ani stoper Vitík, byť v áčku na rozdíl od konkurentů nic nezažil. Lídrem obranné vozby bude Jakub Brabec. K dispozici do stoperské dvojice či trojice k němu jsou Václav Jemelka, Ladislav Krejčí mladší či případně Tomáš Holeš, který je primárně defenzivním záložníkem. Sadílek doplatí na silnou konkurenci ve středu zálohy, za kapitánem Tomášem Součkem, Holešem, Alexem Králem či Antonínem Barákem bude fungovat spíš jako pojistka. To samé platí pro Douděru, na jehož pozici na pravém kraji obrany je jasnou jedničkou Vladimír Coufal. Jako dědeček si v reprezentaci připadá Vladimír Coufal. Jestli stihne zápas s Polskem, zatím nevíVideo : Sport.cz Křídelník Matěj Jurásek se bude rozkoukávat, role náhradníka mu sedí víc i ve Slavii, v průběhu utkání by mohl hru případně občerstvit. Ať už proti Polsku, nebo ve druhém zápase v pondělí v Moldavsku. Reprezentace Neztrácí víru. Coufal o krizi West Hamu, zájmu Leverkusenu, mladé repre i životním cíli v Edenu