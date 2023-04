Česko - Litva 5:2 Futsalisté vstoupili vítězně do play off o postup do elitní fáze kvalifikace MS

Čeští futsalisté vstoupili vítězně do play off o postup do elitní fáze kvalifikace mistrovství světa. V Brně porazili Litvu 5:2. Dvě branky domácích dal Pavel Drozd, jednou se trefili Michal Seidler, Lukáš Rešetár a Jiří Vokoun.

Foto: Patrik Uhlíř, ČTK Zleva Michal Seidler z ČR a Ondřej Vahala z ČR se radují z branky.

Článek Český tým si před úterní odvetou v Litvě vytvořil dobrou výchozí pozici pro účast v elitní kvalifikační skupině, ze které už vede cesta přímo na šampionát, jehož dějiště ještě není známo. "Je to dobrý výsledek, ale hodně jsme se na něj nadřeli. Škoda, že jsme v první půli nepřidali ke třem brankám další. Ve druhé půli jsme měli zápas pod kontrolou a máme slušný základ pro odvetu," řekl kouč Tomáš Neumann. Jeho svěřenci od začátku plnili roli favorita. Během půl minuty se trefili po rychlých akcích Seidler a Rešetár, v polovině úvodního dějství navýšil skóre Pavel Drozd. Foto: Patrik Uhlíř, ČTK Zprava Paulius Osauskas z Litvi a David Drozd z ČR. Litevcům se podařilo snížit krásnou dalekonosnou střelou Derenďajeva a v závěru poločasu se dostali více do hry. Čeští futsalisté ale žádné větší komplikace nepřipustili. Ve 26. minutě jistil zasloužené vedení po pěkné kombinaci dvojčat Drozdových Vokoun, pak se podruhé prosadil Pavel Drozd. Na tříbrankový rozdíl snížil po rohovém kopu Baranauskas. "Odveta bude spíše boj. Musíme se na to připravit a věřím, že postoupíme," konstatoval dvougólový střelec Pavel Drozd. Úvodní utkání play off o postup do elitní fáze kvalifikace MS ve futsalu: Česko - Litva 5:2 (3:1) Branky: 11. a 35. P. Drozd, 4. Seidler, 4. Rešetár, 26. Vokoun - 13. Derenďajev, 36. Baranauskas. Diváci: 1076. Sestava Česka: Vahala - Vokoun, P. Drozd, Slováček, D. Drozd, Künster, Rešetár, Seidler, Holý, Vnuk. Trenér: Neumann. Ostatní Vyhrát a vytvořit si před odvetou v Litvě náskok. Futsalisté touží v Brně napodobit házenkářky

Reklama