Hattrick při debutu! Hvězdné útočné trio v Arábii září, Mendy ale chybou daroval gól soupeři

Přestupové období je stále v plném proudu, v Saudské Arábii už ale začíná nový ročník místní nejvyšší profesionální fotbalové soutěže. A do akce půjde postupně většina nových hvězd, které do Saudské Arábie v nedávné době přestoupily. Hned několik známých plejerů nastoupilo do včerejšího úvodního zápasu ligy mezi kluby al-Ahlí s al-Hazem a rozhodně se dokázali zapsat do statistik.

Foto: STR, ČTK/AP Roberto Firmino při úvodním zápase al-Ahlí, ve kterém dokázal nastřílet hattrick.

Útočné trio Alain Saint-Maximin, Roberto Firmino a Rijád Mahriz. Ještě před třemi měsíci všichni z nich nastupovali na pažitech stadiónů v anglické Premier League. Dnes už je však všechno jinak a hrají pospolu v saudskoarabském al-Ahlí. A hned v prvním soutěžním zápase soutěže nastoupili v základní sestavě. V záloze se také pohyboval mimo jiné Franck Kessié, který dorazil z Barcelony, a v bráně jim kryl záda gólman Édouard Mendy, jehož před třemi lety pořizovala anglická Chelsea do svého kádru za bezmála 25 milionů eur (asi 600 miliónů korun). Slušná jména, za která by se nestyděla většina předních evropských klubů. Nejvíce se při svém debutu blýsknul Brazilec a bývalý hráč Liverpoolu Firmino, který dokázal během celého zápasu nastřílet hattrick a díky tomu Al Ahli zvítězilo 3:1. Hlavně jedna akce ale zaujala oko fotbalového diváka, v níž měli značný podíl všichni tři útočníci. Saint Maximin ➡️ Mahrez ➡️ Firmino. Yeah, ridiculous. And unfair. Lovely goal. pic.twitter.com/YFAw6mibNw — Umir (@umirf1) August 11, 2023 Saint-Maximin dokázal z vlastní poloviny vyvézt balón a adresovat ho na pravou stranu, kde byl připraven v náběhu Mahríz. Ten se s ním doběhl až do vápna a naservíroval to jak na zlatém podnose Firminovi, který sklidil práci svých kolegů a zvýšil v 10. minutě stav skóre. I přes výhru ale na tento zápas pravděpodobně nebude vzpomínat v dobrém brankář Mendy, který svojí chybou v podstatě zařídil gól soupeřů. Pod tlakem dostal balón ve svém vápně a musel tak rychle reagovat. Rozhodl se pro přihrávku obránci, nicméně zjevně svoje rozhodnutí uspěchal, jelikož tam byl připraven útočník al-Hazemu Vita, který míč sebral a vyběhnutého gólmana přeloboval. Snížil tak stav na celkových 3:1. Édouard Mendy on his Al-Ahli debut 😬 (via @SPL) pic.twitter.com/jYwXUk5tUk — B/R Football (@brfootball) August 11, 2023 Už v pondělí by měl rozehrát svůj úvodní zápas v nové sezóně saudskoarabské soutěže i al-Nassr, jehož jsou součástí primárně superhvězdy Cristiano Ronaldo a Sadio Mané. Ještě dnes by však měli nastoupit do finálového zápasu Arabského poháru mistrů, kde se utkají s al-Hilal.

