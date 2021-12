Internetová aukce Maradonových věcí vynesla pouze 26 tisíc dolarů

Do online aukce se podle organizátora Adriána Mercada přihlásily tisíce zájemců z Argentiny. Nechyběli ani kupci z Itálie, Německa, Švýcarska nebo Norska. Nejhodnotnější položkou v seznamu byl právě dům v Buenos Aires, který Maradona věnoval rodičům a jehož cena na aukci byla 900 tisíc dolarů (20,2 milionu Kč). Podle AFP se mohla cena všech předmětů pohybovat kolem 1,4 milionu dolarů.

Maradona zemřel loni 25. listopadu ve věku 60 let na infarkt několik týdnů poté, co se podrobil urgentní operaci kvůli krvácení do mozku. Po propuštění z nemocnice měl nastoupit odvykací kúru kvůli dlouhodobé závislosti na alkoholu.