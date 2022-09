Jak změnit pravidla fotbalu? Inspirujme se v házené, navrhuje český trenér

Poměrně zásadní změnou prošel fotbal v reakci na pandemii covidu, kdy se zavedla možnost střídat až pět hráčů. Ve fotbalovém pořadu Přímák navazujeme diskusí, jaká změna pravidel by mohla být prospěšnější. „Pravidla, která povedou k dalšímu zrychlení hry. Neříkám, že všechna, která by vedla ke zrychlení hry, by byla pro fotbal prospěšná, ale obecně,“ uvádí Martin Hašek starší.

Jak změnit pravidla fotbalu? Zajímavý návrh zaznívá v PřímákuVideo : Sport.cz

Článek „Líbí se mi, když se hraje rychlý fotbal bez zbytečných přerušení... Blbé jsou zápasy, kde máš 25 minut, nebo dokonce méně čistého času, když se má hrát 45 minut," stěžuje si někdejší ligový fotbalista i kouč. Ten má přitom jasnou představu, kde hledat inspiraci. „Co by šlo zavést velmi rychle, je třeba v házené. Uděláš faul, je odpískaný, a ty musíš položit míč a okamžitě jít pryč, aby ten, kdo má výhodu, mohl okamžitě hrát," pochvaluje si bývalý reprezentant. Proč jsem dojížděl na Slovensko studovat trenérskou licenci? Zajímavé vysvětlení v PřímákuVideo : Sport.cz „Ve fotbale je běžné, že míč vezmeš, pak s ním odcházíš, pak ho hodíš nahoru a je to v klidu," mrzí Martina Haška. Více najdete ve videu z pořadu Přímák.

