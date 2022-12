K fotbalové reprezentací Severního Irska se vrací trenér O'Neill

O'Neill nahradil Iana Baraclougha, jenž byl v říjnu odvolán poté, co s týmem vyhrál jen čtyři z 22 soutěžních zápasů. Právě Baraclough vystřídal O'Neilla na lavičce severoirské reprezentace v červnu 2020, když se dlouholetý trenér rozhodl skončit poté, co byly kvůli koronavirové pandemii odloženy kvalifikační zápasy play off o postup na mistrovství Evropy i samotný turnaj.