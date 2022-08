Klobása, pivo a Kopakabrána! Kouč Plzně dovolenou nestihl, užíval si v netradiční roli

"Samozřejmě jsem i z autobusu vnímal Koloseum v Římě, slavnou milánskou katedrálu nebo nádherné stavby v Barceloně, ale neměl jsem to nikdy nastaveno tak, že bych si dělal během výjezdů cestovatelský ´Bucket list´ a následně místa ve volnu objížděl. Koneckonců na to není čas ani po hráčské kariéře, lidé v mém okolí už si zvykli," směje se vyhlášený šprýmař, který v nabitém létu stihl zajet jen na 5 dnů do Turecka: „Sezona byla dlouhá, příprava nutná a náročná. Ale po zisku titulu se člověk na hřiště vždy těší o něco více. Nechtěli jsme před letošní sezonou vůbec nic podcenit a věřím, že se nám to povedlo..