Kobra je zpátky! Jak říkáme v Česku: všude dobře, doma nejlíp, prohlásil Ondrášek

„Že se jednou vrátím do Wisly jsem věděl už v momentu, kdy jsem z ní odcházel. Jak říkáme u nás v Česku: Všude dobře, doma nejlíp," uvedl Ondráček v rozhovoru pro klubovou televizi.

Ti si jeho návrat doslova vymodlili. Když Kobra skončil v létě předčasně v Plzni, prostřednictvím sociálních sítí ho vyzývali k návratu. To samé poté, co ukončil v prosinci půlroční štaci v norském Tromso. Dočkali se. Jejich oblíbenec bude Krakovu pomáhat na cestě ze současné 13. příčky Ekstraklasy.

„Zdeněk je náš člověk. Kluk, který nám pomůže na hřišti i v kabině. Plánovali jsme přestavět útočnou řadu a příchod Zdeňka je prvním krokem. Věříme, že jeho schopnosti v kombinaci s neuvěřitelnou ctižádostí a charakterem se promítnou do počtu získaných bodů Wisly. A také, že zvýší konkurenci v týmu," citoval polský server Onet Sport Tomasze Pasieczného, sportovního ředitele Wisly.

Ondrášek v Krakově naváže na nedávnou spolupráci se slovenským trenérem Adrianem Guľou, pod nímž hrál v plzeňské Viktorii. „Pana Guľu vnímám pozitivně. Znám ho dobře z Plzně, vím, co od hráčů vyžaduje, jak s nimi pracuje. Jeho filosofie a styl jsou mi blízké. Pozná, co jednotlivý hráč může dát mužstvu a snaží se to z něho dostat. Těší mě, že pod ním můžu znovu hrát a trénovat," podotkl Ondrášek, který se v šatně Wisly setkal se třemi Čechy. Obránci Michalem Frydrychem a Matějem Hanouskem a útočníkem Janem Klimentem.