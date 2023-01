Koeman se chce na lavičce fotbalistů Nizozemska vrátit k útočnému stylu

Část sportovních novinářů nicméně trenéra kritizovala za zvolený defenzivní styl se třemi stopery a dvěma krajními hráči. "V některých okamžicích zápasů jsem si říkal, 'Mělo by to být jinak, musí to být jinak'," popsal své pocity při sledování zápasů z Kataru Koeman, jenž se hodlá vrátit k systému se čtyřmi obránci. "V Nizozemsku se snažíme hrát - a to je často ta nejtěžší cesta - dobrý, atraktivní a útočný fotbal," řekl Koeman.

Mistr Evropy z roku 1988 a vítěz Ligy mistrů s Eindhovenem a Barcelonou nicméně ocenil Van Gaalovu dlouhou sérii bez porážky. "Dvacet reprezentačních zápasů bez prohry - bylo by neuvěřitelné, pokud bych to také dokázal. Ale dalo by se to udělat jinak a chci to udělat jinak," řekl Koeman.