Pokáč ve své písni narážel na to, že ten, kdo má morální zásady, tak by nikdy v Kataru nemohl hrát, upozornil třeba na to, že kapitáni reprezentací nemohli do utkání nastoupit s duhovou páskou na podporu komunity LGBT, i na to, že fotbal v zemi podle něj nikoho nezajímá. Zmínil i to, že poprvé měli fanoušci větší výplaty než hráči na trávníku.

O tom, že Katar při pořadatelství nešetřil, není pochyb. Bylo zveřejněno, že rozpočet šampionátu byl pět bilionů korun, což je částka, s kterou ČR hospodaří dva roky a třeba bývalý reprezentant Karel Poborský tuhle sumu označil za šílenou.

Bývalý reprezentant Ivan Hašek se sice písni zasmál, ale jedním dechem dodal, že realita je jiná než ve zmíněném songu. Sám má totiž zkušenosti s trénováním v arabském světě a v Kataru vedl reprezentaci Libanonu na turnaji, který se hrál na stadionech pro právě skončené mistrovství světa. „Každému bych přál, aby se tam jel podívat. Písnička byla hezká, sympatická. Tohle byla sranda, ale když o tom někdo odborně mluví, tak by tam nejdříve měl být," poznamenal Hašek. „Nejdříve by to měl vidět a pak o tom něco napsat."

Hašek nemůže uvěřit tomu, že někdo, kdo v zemi nebyl, dokáže do článku napsat, že je to nedemokratická, despotická země. „Tak já bych se jednoho Katařana chtěl zeptat, jestli se cítí nedemokraticky, nebo tam mají despotu. A já vám garantuji, že tohle nikdo neřekne. Mají se tam dobře," přesvědčuje bývalý šéf českého fotbalu.

„Samozřejmě je tam spousta věcí. Mají svoji historii a kulturu a nesnažme se to měnit. Já myslím, že se jim mistrovství povedlo. Já jsem jim i přál, aby se jim to povedlo, Nejsem zrovna velký obdivovatel Katařanů, protože ta změna z toho, kdy byli ještě na poušti beduíni a najednou jezdí ve Ferrari, je strašně rychlá, to se podepíše na každém," myslí si Hašek.

Tvrdí, že pořadatelé zvládli MS na jedničku a vůbec by mu prý nevadilo, kdyby byl šampionát vždy v zimě a v Kataru. Moderátor Petr Svěcený se snažil oponovat tím, že dělníci pracují v Kataru v nelidských podmínkách a umírali při stavbě stadionů pro MS.