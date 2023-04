Krmenčík: Rok v Jakartě byl pro nás s rodinou pecka! Útočník by se ale nebránil návratu do Evropy

GLOSA: Tygr z Edenu se probral. Šíře kádru mluví pro Slavii

Tak jsme první, no a co...? Dvě kola si dlouho nepoznaný song prozpěvovali příznivci Sparty, v sobotu se sborový chorál opět vrátil do Edenu. Slavia se díky lepšímu skóre vyšvihla dvě kola před koncem základní části zpátky do čela fotbalové Fortuna ligy. Letenští sice na Slovácku udrželi jarní neporazitelnost, druhá remíza v řadě je ovšem stála vedení v tabulce.