Kúdelu v Jakartě vítaly davy fanoušků

Český obránce Ondřej Kúdela v úterý přiletěl do svého nového působiště v Indonésii. Pětatřicetiletý fotbalista přestoupil ze Slavie do klubu Persija Jakarta a měl by se stát nejlépe placeným hráčem tamní ligy. Kúdelu čekalo v Jakartě velké překvapení, hned na letišti ho vítaly davy fanoušků.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Ondřej Kúdela ze Slavie proměňuje nařízenou penaltu proti Plzni. Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Kúdela by si v Indonésii za tři roky měl vydělat 31 miliard rupií (v přepočtu téměř 50 milionů korun). A když se český reprezentant v úterý objevil na jakartském letišti s šálou klubu svého nového působiště, stovky fanoušků mu připravily bouřlivé přivítání. Ini baru nama nya tradisi,,, pemain gimana gak seneng di sambut kaya gini... #Jakwalcome pic.twitter.com/zS0JxKdDIk — TheNorthFans (@ELmarcovan) June 21, 2022 Kúdela skončil ve Slavii po čtyřech a půl letech. S vršovickým týmem vyhrál třikrát mistrovský titul a třikrát domácí pohár, nastupoval i v Lize mistrů, Evropské lize a Evropské konferenční lize. Za českou reprezentaci odehrál osm zápasů. V poslední době ho provázely vleklé zdravotní problémy. Exotické angažmá bude pro Kúdelu druhou zahraniční zkušeností. V roce 2014 hostoval z Mladé Boleslavi v kazašském klubu Ordabasy Šymkent. FORTUNA:LIGA Potvrzeno. Velký talent Alijagič opouští Slavii, uzavřel smlouvu s řeckým mistrem

Reklama