Lavička povede kuvajtskou fotbalovou reprezentaci!

Jednání o jeho působení v Kuvajtu trvala několik měsíců. První kontakt proběhl už během listopadové přípravy kuvajtského výběru do 23 let proti Česku v Olomouci. „Samozřejmě jsem A-tým Kuvajtu hodně sledoval. Jde pochopitelně o jiný styl fotbalu, než na jaký jsme zvyklí z Evropy. Bereme to ale se Zdeňkem jako velkou výzvu, jde přece o reprezentaci," uvedl 58letý Lavička, který naposledy působil v polské Wroclawi.