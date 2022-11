Leeds prohrál u CAS spor s Lipskem o půl miliardy za útočníka Augustina

Leeds získal před dvěma lety v lednu Augustina na hostování a to se mělo v případě postupu do Premier League změnit v přestup za smluvní částku. Jenže sezona se kvůli pandemii covidu-19 prodloužila přes 30. červen a anglický tým argumentoval tím, že v té době ještě nebylo o postupu jasno. CAS to však odmítl a dohodu považoval za závaznou bez ohledu na datum.