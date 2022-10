Souček pod palbou kritiky. Stáhněte ho, vyzývá anglická legenda

Londýnský West Ham nezvládl nedělní 14. kolo fotbalové Premier League a na hřišti favorizovaného Manchesteru United prohrál 0:1. Kladiváři zaznamenali sedmou ligovou porážku ze třinácti zápasů a tým, který si v uplynulých dvou ročnících zvykl na boje o přední příčky, se potácí v hloubi ostrovního pole. Anglická legenda Jamie Redknapp má pro kouče Davida Moyese radu, která nepotěší české fanoušky. Bývalý vynikající záložník by na úkor českého reprezentanta rozbil středové duo Declan Rice - Tomáš Souček. Sedmadvacetiletý rodák z Havlíčkova Brodu se podle Redknappa nehodí do taktiky, kterou se Moyes od nové sezony snaží do hry Hammers implementovat.

Foto: Peter Powell, Reuters Luke Shaw z Manchesteru United v souboji s Tomášem Součkem z West Hamu (vpravo) v utkání 14. kola Premier League.Foto : Peter Powell, Reuters

Článek Souček si v nedělním klání na Old Trafford nevedl nějak zvlášť špatně a podle serveru Football.london patřil se známkou 6 k týmovému průměru. V dlouhodobém hodnocení analytických serverů patří český reprezentant dokonce k tomu lepšímu v dresu Kladivářů. Jenže je tomu tak především díky jeho kvalitní práci směrem dozadu, což se podle Redknappa neslučuje se snahou West Hamu o taktiku zaměřenou více na hru na balonu. A ta se od nové sezony West Hamu skutečně navzdory špatným výsledkům daří. Oproti loňskému ročníku Hammers drží v průměru míč o 10 % více. „Dlouholetá spolupráce mezi Ricem a Součkem má svá pozitiva, ale v některých utkáních potřebujete kreativitu. Souček je sice hrozbou ve vzdušných soubojích, ale když potřebuje Declan s někým tvořit, Souček ho v tom nepodpoří," nechal se slyšet Redknapp v pozápasovém vysílání stanice Sky Sports. Anglie Rashford jubilejním gólem za Manchester United zařídil výhru nad West Hamem „Mají tam Pabla Fornalse, Saidiho Benehramu, Flynna Downese, ti všichni tam mohou hrát. Připadá mi, že s nimi by to mohlo být lepší, protože Souček s Ricem si jsou až příliš podobní," řekl ještě Redknapp a souhlasil s ním i další televizní expert a bývalý vynikající fotbalista Gary Neville. Rice a Souček přitom patří k naprostým stálícím sestavy skotského kouče Moyese. Bok po boku hrají od příchodu českého reprezentanta do West Hamu v roce 2020 ze Slavie Praha. Neville poukázal na to, že mu Moyesovo lpění na Součkově pozici připomíná způsob, jakým v minulosti využíval Belgičana Marouane Fellainiho. Podle Nevilla se současný fotbal neustále posouvá a střední záložník v dnešním pojetí potřebuje umět hrát na míči. Foto: Jon Super, ČTK/AP Fotbalista Manchesteru United Casemiro (vpravo) a Tomáš Souček z West Hamu.Foto : Jon Super, ČTK/AP „Rodri v City, Fabinho, Casemiro ti všichni tak umí hrát. Podržet míč ve středu dnes není nic negativního. To jsou hráči, kteří seberou balon, zahájí útok, přihrávají míče kreativním spoluhráčům. V tom Souček neexceluje," poukázal Neville na přednosti předních štítových záložníků. Přímák PŘÍMÁK: Sporné momenty zkazily vršovické derby. Kdo z Bohemians míří do top klubu?