LEGIONÁŘI POD LUPOU: Odchovanci hradeckých Votroků zářili za hranicemi

Schwarz si v letošním ročníku polské nejvyšší soutěže drží velmi solidní formu, před týdnem jej ve známkování legionářů předčil jen gólman nizozemského Venla Lukáš Zima. Tentokráte ale hradecký odchovanec své představení vyšperkoval i vstřelenou brankou, a to takovou z kategorie parádních.

Další bývalý Votrok Holý, který působí na Ostrovech již od roku 2017, přišel do Carlisle United před začátkem letošního ročníku a zatím se v novém působišti prezentuje velice slušně. Hned ve svém soutěžním debutu vychytal nulu při jednogólové výhře nad Crawley a v dalších dvou ligových zápasech inkasoval při remízách 1:1 pokaždé po jedné brance. Poslední mač pro něj ale byl více než náročný, neboť musel likvidovat pět střel, které by jinak mířily do sítě.