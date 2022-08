LEGIONÁŘI POD LUPOU: Čahoun Zima přiváděl útočníky Almere k šílenství

Zimu si ještě jako dorostence, strážícího svatyni mládežnických celků pražské Slavie, vyhlédl v roce 2011 FC Janov. Bezmála dvoumetrový rodák z Opočna si ale Serii A nikdy nezachytal, ačkoliv celku ze severu Itálie patřil rovných deset let. Po střídavém putování nižšími soutěžemi na Apeninském poloostrově a vysedávání na lavičce či tribuně v Janově hostoval mezi lety 2018 a 2020 v Livornu, kde za dva roky odchytal 31 utkání v Serii B. Před loňskou sezonou mu v pak Janově vypršel kontrakt a Zima se z pozice volného hráče přesunul do nizozemského Venla.

Zde loni nastoupil do sedmnácti duelů, na jaře ale spíše kryl záda Nizozemci van Crooijovi. Po jeho odchodu dostal hned v úvodu letošního ročníku druhé nizozemské ligy příležitost se předvést a doslova ji lapil za pačesy. Díky čtyřem zákrokům totiž udržel v letošní ligové premiéře čisté konto. Asi nejzapeklitější situaci řešil Zima ve 30. minutě, když jeho celek vedl o gól. To totiž nadvakrát doslova na brankové čáře zastavil zakončení z hranice malého vápna.

Zima, který za českou jednadvacítku jakožto jednička mezi tyčemi odchytal například nepříliš povedené mistrovství Evropy do 21 let před pěti roky, ale není jediným našincem v kádru Venla. Na jihu Nizozemska totiž nastupuje i s 23letým Richardem Sedláčkem, záložníkem, který před čtyřmi lety vyměnil pražskou Spartu za AZ Alkmaar a do Venla se přesunul v polovině minulé sezony.