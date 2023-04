Ligová béčka budí emoce. Je to někdy kontraproduktivní, ale soutěže neregulérní nejsou, zní ze Strahova

„Diskuze nad tendencemi, zavést limit na počet béček, aby byla vyšší šíře soupisek pro ligové týmy, je na dlouhý čas. Pokud by ale byly soutěže dobře nastaveny, nebylo by možné, že by tolik béček proniklo do druhé ligy," dodal Psotka během tiskové konference, na které Fotbalová asociace České republiky (FAČR) představila činnost sportovně-technického úseku.