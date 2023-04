Návrh na reorganizaci fotbalových soutěží půjde ke schválení nejdřív za rok, možná déle, řekl Fousek

Podle něj uběhne ještě spousta času, než vůbec reorganizace bude moct být schválena. „Musí se všechno do detailu vykomunikovat a nachystat dlouho dopředu. Teprve poté se návrh předloží výkonnému výboru ke schválení. Datum asi přesně nejde říct, musí o něm rozhodnout výkonný výbor. Podle řádů tedy nejdřív za rok, ale může to být i za dva," podotkl Fousek.

Cílem reorganizace já zpomalení úbytku klubů a dospělých hráčů. Jestli se uskuteční, zruší se v tomto směru vše od třetích lig (ČFL a MSFL) dolů. FAČR plánuje rozdělit a pojmenovat soutěže jako ligy. Mluví se ale také o zrušení jedné ze dvou skupiny ČFL a redukce moravských divizí ze tří na dvě. V důsledku toho by hrozil masový pád mnoha klubů do nižších soutěží. Právě to vyvolává největší diskuze na téma reorganizace.