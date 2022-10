Limberský v největším maléru? Byl obviněn z vydírání, hrozí mu osm let

Policejní mluvčí Jakub Kopřiva v pátek uvedl, že čtveřice mužů ve věku 37, 39, 46 a 48 let je obviněna ze zločinu vydírání. „Hrozí jim až osm let vězení," doplnil Kopřiva. Právo zjistilo, že se incident odehrál před dvěma týdny v jedné z kaváren v Karlových Varech, kdy měl Limberský na poškozeného křičet, že ho okradl a že chce zpět svoje peníze.

Vzápětí další ze čtveřice obviněných vytáhl na muže pistoli, se kterou ho nejprve udeřil do zátylku a poté mu ji přiložil k hlavě a opakovaně se ho ptal, do kdy peníze vrátí. Muže nechali odejít poté, co jim měl slíbit, že peníze vrátí do konce listopadu.