Mikulovice jsou tréninkovým působištěm fotbalistek z Ukrajiny

"Ráno jsem se probudila a byla válka, vedle bomba utrhla kus domu. Vojáci chtěli, aby co nejvíc civilistů odešlo z válečné zóny," popsala první den války trenérka týmu Ateks Kyjev Alla Hresová. Moc si hlavně přeje, aby už boje přestaly, aby netrpěli a neumírali lidé. Věří ve vítězství Ukrajiny.

Díky mezinárodnímu sdružení Rotary klub, které má pobočky na různých místech světa, se 10. dubna dostal tým do České republiky. Cesta fotbalistkám trvala devět hodin, s sebou měly jen to nejnutnější. Majitel penzionu Blatenský dvůr v Mikulovicích na Pardubicku jim poskytl ubytování, tréninky mají dívky na místním fotbalovém hřišti, brzy jim přibude i plavání v bazénu v Pardubicích.

Do Česka přijelo 18 dívek, je jim 15 až 23 let, nepocházejí jen z Kyjeva, ale z různých regionů Ukrajiny. Fotbalistky se připravovaly, že 24. února odehrají odpolední zápas, už se neuskutečnil. "Nevěděli jsme, co dělat, po druhém výbuchu jsme začali balit," popsala, jak prožívala s rodinou začátek válečného stavu, dvacetiletá Kateryna Tarabová.