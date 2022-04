Navrátilová nesouhlasí s vyřazením ruských a běloruských tenistů z Wimbledonu

"Takové vyloučení, vzhledem k tomu, že ti hráči nenesou žádnou vinu, není řešení. Myslím, že je to špatné rozhodnutí. Tenis je demokratický sport. Je těžké vidět, když to politika ničí," citovala agentura Reuters devítinásobnou vítězku wimbledonské dvouhry Navrátilovou.

Pětašedesátiletá pražská rodačka považuje rozhodnutí trestat tenisty za vojenskou agresi Ruska na Ukrajinu za přehnané. "Soucítím s ukrajinskými hráči a ukrajinským lidem - je hrozné, co se tam děje - ale myslím si, že tohle je víc, než bylo nutné," řekla Navrátilová k vyloučení tenistů.

"Tenisté se octli na špatné straně politiky. Snad je to jen jednorázová záležitost a nebude se to rozšiřovat. All England Club udělal tohle rozhodnutí ve vzduchoprázdnu a mám pocit, že nevidí celý problém globálně," dodala držitelka celkově 59 grandslamových titulů.