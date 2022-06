Mladý miliardář neztrácí víru ve změny. Je otázkou času, kdy reforma zvítězí, tvrdí Kratina

Fotbal je prostě rozdělený na dva tábory, proto jde o těžké kroky... Přijedete na jednání klubů divize a ČFL, stojí tam exsekretář Řídící komise pro Čechy Hořejší vyloučený na čtyři roky z fotbalu, rozdává notičky a dává demonstrativně na vědomí, že je mu úplně jedno, co si o něm myslí fotbalové a disciplinární orgány, natož veřejnost. Tohle všechno by si ale měla fotbalová asociace hlídat, protože jinak si respekt nezíská a fotbal dál dostává hrozně na frak.

Věřím, že s moravskými členy výkonného výboru a delegáty najdeme konsenzus. Na červnové řádné valné hromadě, kde se chystáme nejen k tomuto kroku, ale i dalším podnětům směřujícím ke změně stanov, máme navíc výraznou většinu. Ony ale ani zmíněné provolby neskončily vítězstvím druhého tábora o parník, naopak - byly těsné. Žádné 30:10, ale 24:20. A to je ještě otázka, jak to bylo s některými hlasovacími lístky.

Zase se ukázalo, že fotbal potřebuje čas a vysvětlování, aby lidé pochopili, proč je změna nutná. Samozřejmě slyšíme hlasy: My děláme fotbal třicet let, a proto nás nebude nikdo poučovat, jak se má dělat. Je v tom spousta pravdy, ale my přece apriori netvrdíme, že veškerá práce těchto lidí byla špatná. My chceme změnami docílit transparentnosti a otevřenosti, z čehož budou nejvíc profitovat samotné kluby.