Na fotbalovém Strahově to vře. F-evoluce požaduje odvolání muže, který je Fouskovou pravou rukou

„Generální sekretář je pro předsedu naprosto klíčovou osobou. Vím, o čem mluvím, protože jsem funkci sám sedm let zastával. Každý musí respektovat jeho maximální profesní odbornost, přitom je na předsedovi, aby si takového člověka vybral. Tak je tomu ostatně všude ve světě, protože předseda, výkonný výbor a generální sekretář jsou tři hlavní hybatelé, kteří by měli nejlíp vědět, co konkrétní svaz potřebuje," avizoval ještě před zvolením Petr Fousek v rozhovoru pro Sport.cz „Dva na jednoho" první změnu, kterou by po příchodu na Strahov udělal.