Nejlepší čtyři týmy ruské fotbalové ligy podaly kvůli vyloučení ze soutěží UEFA odvolání

"Ruské kluby byly potrestány pouze na základě národnosti. Je to diskriminující a příčí se to principům sportu. Věříme, že CAS rozhodne v souladu s hodnotami, které UEFA dlouhodobě prezentuje. Fotbal by měl být otevřený všem," uvedli v prohlášení zástupci třetího týmu tabulky Soči.