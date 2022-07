Nejlepší střelec mexické ligy Gignac nebude kvůli očkování na Utkání hvězd v USA

Šestatřicetiletý Francouz Gignac, jenž je hvězdou týmu Monterrey Tigers, důvod své absence nepřímo potvrdil na instagramu. "Mluvil jsem o tom s vedením klubu a požádal jsem je, aby respektovali mou volbu, jež souvisí s mou výchovou, rodinou a původem. Je to stoprocentně osobní věc," uvedl vicemistr Evropy z roku 2016.

Bývalý hráč Marseille už ze stejného důvodu v červnu neodcestoval do San Antonia k přípravnému utkání proti Santosu ani do Los Angeles na vyhlášení nejlepších hráčů mexické ligy. Šestatřicetinásobný francouzský reprezentant a účastník loňské olympiády v Tokiu Gignac hraje za Tigres od roku 2015 a loni klubu svými góly pomohl do finále mistrovství světa klubů.