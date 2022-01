Nigérie - Súdán 3:1 Nigérie postupuje do play off afrického šampionátu, výhru Egyptu zařídil Salah

Fotbalisté Nigérie si výhrou 3:1 nad Súdánem zajistili postup do play off afrického Poháru národů. Obhájci bronzové medaile půjdou do osmifinále z prvního místa skupiny D, protože Egypt zdolal brankou hvězdného Muhammada Salaha 1:0 Guineu-Bissau.

Článek Nigérie na stadionu v Garoue potvrdila roli favorita, ačkoliv na turnaji poprvé inkasovala. O tři branky proti Súdánu se postarali tři různí střelci - postupně se trefili Chukwueze, Awoniyi a Simon. V 70. minutě zmírnil porážku z penalty Khidir. Súdán má s jedním bodem za úvodní bezbrankovou remízu s Guineou-Bissau stále šanci na postup, v závěrečném kole ale pravděpodobně bude muset porazit Egypt. Střelecké trápení "Faraonů" na turnaji prolomila v 69. minutě hvězda Liverpoolu Salah, který si naběhl na centr na zadní tyč a z voleje přesně zakončil. Egyptu tak bude stačit k druhému místu a postupu i remíza, se třemi body už ale má reálnou šanci na play off i v tabulce třetích míst. Mistrovství Afriky ve fotbale v Kamerunu: Skupina D: Nigérie - Súdán 3:1 (2:0) Branky: 3. Chukwueze, 45. Awoniyi, 46. Simon - 70. Khidir z pen. Egypt - Guinea-Bissau 1:0 (0:0) Branka: 69. Salah 1. Nigérie 2 2 0 0 4:1 6 2. Egypt 2 1 1 0 1:1 3 3. Guinea-Bissau 2 0 1 1 0:1 1 4. Súdán 2 0 1 1 1:3 1 Ostatní Chaos. Neuvěřitelná fraška. 85 minut? To stačí, sudí pískal konec

