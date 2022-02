Novým trenérem fotbalistů SAE se stal Arruabarrena, střídá Van Marwijka

Spojeným arabským emirátům patří dvě kola před koncem asijské kvalifikační skupiny A třetí místo, které by jim zajistilo účast v play off. Před čtvrtým Libanonem trenéra Ivana Haška mají náskok tří bodů, pátý Irák ztrácí ještě o bod více. V případě postupu by hráči SAE narazili v další fázi na třetí tým skupiny B. Vítěz by se pak utkal v červnu o účast na mistrovství světa s pátým týmem z jihoamerické kvalifikační zóny.