Itálie - Korea 2:1 O titul na MS dvacítek si zahrají fotbalisté Uruguaye a Itálie

Fotbalisté Uruguaye a Itálie se utkají o titul na mistrovství světa hráčů do 20 let. Uruguayci si na šampionátu v argentinském La Plata postup do nedělního finále zajistili vítězstvím 1:0 nad Izraelem, Italové porazili 2:1 Koreu.

Foto: Natacha Pisarenko, ČTK/AP Fotbalisté Itálie se radují z postupu do finále MS.

Článek Mistrovství světa dvacítek měla původně hostit Indonésie, kvůli odporu tamních konzervativních muslimů proti účasti Izraele jí ale FIFA koncem března práva odebrala. Pořadatelství se na poslední chvíli ujala Argentina. Izraelci si při své premiérové účasti na finálovém turnaji zahrají s Koreou o bronz. Mistrovství světa fotbalistů do 20 let v La Plata (Argentina): Semifinále: Itálie - Korea 2:1 (1:1) Branky: 14. Casadei, 86. Pafundi - 23. I Sung-un z pen.