O vyloučení Ruska kongres FIFA vůbec nejednal, z ruštiny naopak udělal svůj oficiální jazyk

„Je smutné, co se děje. Jako prezident FIFA jsem za poslední čtyři roky řešil konflikty po celém světě. Lidé trpí a mezinárodní společenství nedělá, co by dělat mělo. Jsme nuceni pozastavit účast ruských klubů a týmů. Nebylo to jednoduché rozhodnutí, které jsme museli udělat," dotkl se sankcí proti Rusku prezident FIFA Gianni Infantino.