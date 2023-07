Oplátka za charitu, Turci vyrazili do Ruska. Ukrajinci soptí

Dynamo Kyjev na svém účtu na Instagramu přispěchalo s prohlášením umístěným u ´zakrvaveného´ loga ruského státního energetického gigantu Gazprom, který je léta spojen se Zenitem. Přinášel velké peníze i do kasy UEFA.

Fenerbahce uvedlo, že pozvánku do Ruska přijalo poté, co před časem hostilo Zenit v Istanbulu. Týmy odehrály v březnu charitativní zápas s cílem získat peníze na pomoc po zemětřesení v turecko-syrském pohraničí.

Evropská fotbalová unie (UEFA) vyřadila Gazprom jako sponzora Ligy mistrů a ME 2024 pár dnů po loňském začátku ruské invaze na Ukrajinu. Též vyloučila všechny ruské týmy ze svých soutěží a odebrala Rusku organizace finále Ligy mistrů 2022 na stadionu Zenitu.

Dynamo Kyjev a Fenerbahce se do sporu na pozadí rusko-ukrajinského konfliktu dostaly už loni. Tehdy na sebe narazily ve 2. předkole Ligy mistrů, fanoušci v Istanbulu vyvolávali jméno Vladimira Putina poté, co v 57. minutě poslal hosty do vedení Vitalij Bujalskij.