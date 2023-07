Slunce, seno, Rusko. Výsměch hokeje, to radši půjdu do cirkusu! zní kritika z vlastních řad

„Když vy přistavíte, tak my to poženeme o štok. Když vy břízolit, tak my kachlíčky. A když vy inženýrku, tak my - to budete koukat!“ říká Helena Růžičková coby Škopková v Troškově komedii Slunce seno a pár facek. Jak „trumfnout“ západní hokejový svět nyní vymýšlí i Ruská federace poté, co byla kvůli rozpoutání války na Ukrajině vyloučena ze soutěží IIHF. Poslední nápad, který má být uveden do praxe, je vskutku bizarní...

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Ruští hokejisté se radují z gólu - ilustrační foto.

Článek Už měsíce tvrdí, jak mistrovství světa bez ruské sborné ztrácí na kvalitě a stalo se nekoukatelným turnajem. A tak když letos v květnu probíhal šampionát v Tampere a Rize, Rusové místo toho absolvovali sérii zápasů s Běloruskem a Kazachstánem. Nyní si zřejmě našli nového partnera. Indii... Co na tom, že v druhé nejlidnatější zemi světa je lední hokej populární asi jako šnečí dostihy u nás. Vždyť členem IIHF se Indie stala až v roce 1989 (na žebříčku nefiguruje) a celkem registruje 1502 hokejistů (723 mužů, 415 mládežníků a 364 žen). V zemi fungují dvě krytá kluziště a 16 nekrytých. Foto: Profimedia.cz Indičtí pozemní hokejisté - ilustrační foto. „Máme hosta z Indie, se kterým diskutujeme o kulturní výměně sportů. Jsme připraveni jít do Indie hrát pozemní hokej a my naopak Indy zveme hrát lední hokej k nám," šokoval kouč ruské reprezentace, Petrohradu a zároveň viceprezident tamější hokejové federace Roman Rotenberg, podle něhož by první kroky v rámci spolupráce mohly být učiněny v „blízké budoucnosti". V pozemním hokeji patří Indové mezi světovou špičku. Mužský národní tým má z olympijských her osm zlatých medailí (poslední z roku 1980) a v zemi se konaly i poslední dvě mistrovství světa. „Zápasy pozemního hokeje v Indii přilákají 90 000 diváků, o to bychom měli usilovat," nechal se slyšet Rotenberg v rozhovoru pro ruskou agenturu TASS. Ostatní Protekční syn Putinova kamaráda už je koučem sborné! Ta sice nehraje a trenéra má, ale to nevadí Rotenbergův nápad vyvolal mezi částí ruských hokejových legend zděšení. „Ruský tým by mohl jít hrát pozemní hokej do Indie? Neumím si to představit. Zdá se, že na tomto světě je možné všechno. Už vidím nějakého Matveje Mičkova jak se prořezává přes trávu," zmiňuje bývalý reprezentační trenér Vladimir Pljuščev letošní sedmičku draftu NHL, po které sáhla Philadelphia. „Rotenberg řekl, že by mohli pozvat Indii hrát lední hokej do Ruska? To bude sranda a určitě zábava! Pokud se tedy vůbec najde někdo, kdo umí bruslit. Ale pokud se budu chtít zasmát, půjdu radši do cirkusu. Posmívat se mému sportu, kterému jsem dal téměř celý život, není moc dobré. Je to výsměch hokeje," ulevil si 67 letý Pljuščev, který trénoval sbornou na MS 2003, před 21 lety dovedl ruskou dvacítku k triumfu na MS a rok předtím získal zlato na světovém šampionátu s osmnáctkou. Kontinentální liga Klaunství, znesvěcení historie. Ruské hokejové legendy se pohádaly o název imitace MS