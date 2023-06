Ostrák v MLS podruhé skóroval a pomohl St. Louis do čela konference

Český fotbalový útočník či záložník Tomáš Ostrák se v zámořské lize MLS podruhé gólově prosadil a patřil ke strůjcům sobotního vítězství St. Louis 3:0 nad Houstonem. Bývalý reprezentant do 21 let skóroval z bezprostřední blízkosti po signálu a byl jediným úspěšným střelcem ze hry, první a třetí branku dali jeho spoluhráči z penalt. Nováček soutěže se i díky Ostrákovu přispění a třetímu vítězství za sebou posunul do čela tabulky Západní konference o bod před Seattle, který odehrál o tři zápasy víc.

Foto: Jeff Roberson, ČTK/AP Fotbalisté St. Louis oslavují jeden ze tří gólů proti Houstonu.

Článek Ostrák zamířil do St. Louis vloni v létě po vypršení smlouvy v bundesligovém Kolíně nad Rýnem. Do německého celku odešel ofenzivní univerzál v roce 2016 jako šestnáctiletý z Frýdku-Místku. Nejprve tam nastupoval za jeho mládežnické výběry, poté hostoval v rakouském Hartbergu a v předminulé sezoně v Karviné. V předchozím ročníku bundesligy zasáhl do pěti utkání. Za St. Louis dosud odehrál všech 14 zápasů v sezoně, byť ani jeden neodehrál celý. Střelecký účet v zámořské lize si otevřel v březnovém utkání proti San Jose (3:0). Ligový nováček má aktuálně na kontě devět vítězství, remízu a čtyři porážky. V neúplné konferenční tabulce má jeho vedoucí pozici v dosahu mistrovský tým Los Angeles FC, který má tříbodovou ztrátu a dva zápasy k dobru a dnes v noci ho čeká domácí odveta ve finále Ligy mistrů CONCACAF proti mexickému Leónu.

