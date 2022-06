Pět tref z půlky i dalekonosný vlastenec. Takové góly by Bican dával těžko, směje se záložník

„Na mě je to strašná dálka. Je až neuvěřitelné, že to do branky vůbec doletělo," usmívá se Janoušek. „Jsem hodně technický hráč, v podstatě neumím normálně vystřelit nártem. Buď lovíme míč ve Vltavě, nebo je to malá domů pro gólmana. Spoluhráči mi říkají, že nedávám normální góly, jen ty televizní," směje se.

Víc se ale v hlavním městě proslavil díky svým kulišárnám na opačné straně hřiště. Někdo nedal gól z poloviny hřiště nikdy v životě, on jich už má na kontě pět. „Neumím popsat, co se musí sejít, abych to zkusil. Když se vracím v myšlenkách k těm gólům, vůbec si nevzpomínám, proč jsem to udělal. Kluci mi občas říkají, že je brankář hodně venku, ať to zkouším, ale takhle to nefunguje. Nikdy to nemám naplánované nebo připravené dopředu. Je to kouzlo okamžiku, prostě máte míč a cítíte, že teď to může vyjít," popisuje.