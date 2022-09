Barcelona - Plzeň 3:0 Plzeňští mladíci podlehli na úvod Youth League favorizované Barceloně

Fotbalisté Plzně do 19 let podlehli v úvodním duelu skupinové fáze Youth League 0:3 Barceloně. Západočechy čeká další zápas ve skupině C mládežnické obdoby Ligy mistrů za týden na domácí půdě s Interem Milán.