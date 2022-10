Podle Messiho jsou favority mistrovství světa Brazílie s Francií

"Jsou dlouhou dobu pohromadě, stejně jako Francie. Té se nepovedlo poslední Euro, ale jinak má vynikající individuality. Oba týmy mají navíc už několik let stále stejného trenéra, vědí, co chtějí hrát," vysvětlil Messi.

Turnaj v Kataru se odehraje v nezvyklém podzimním termínu od 20. listopadu do 18. prosince. Argentina čeká na triumf od roku 1986. Jihoameričtí šampioni vstoupí do mistrovství jako favorit skupiny C, ve které se střetnou postupně se Saúdskou Arábií, Mexikem a Polskem.