Podprsenky s GPS nestačí, do fotbalu přicházejí také smart chrániče s chipy

Technický pokrok nezastavíš, také fotbal se musí přizpůsobit a na vývoj rychle reagovat. Do jisté míry průkopnickým se stal letošní ročník pražského CEE Cupu hráčů do 19 let. Sparta Praha a West Ham United se zapojily do pilotního projektu otestování speciálních smart chráničů s chipy, jež shromažďují různá analytická data.

Foto: CEE Cup, Svatopluk Samler Utkání Sparty (v bílém) s Palmeiras skončilo remízou. Pražané měli na nohou chytré chrániče...

Článek Jako by to bylo včera... Lionel Messi oslnil na tréninku Barcelony neuvěřitelnou trefou. Fanoušky ovšem zaujaly také prapodivné podprsenky, které měli hráči slavného klubu navlečené přes bundy. Byl začátek roku 2016 a vesty sloužící k monitorování výkonu hráče pomocí systému GPS ještě nebyly tak běžné. Ani jejich cena tehdy nebyla lidová, základní balíček vyšel asi na milion korun. Časem si všichni zvykli, že také do fotbalové výstroje přibyly vesty silně připomínající podprsenky. Vždyť „Systém sledování hráčů" se již používal v americkém fotbale, pozemním hokeji, ragby, tenise, jezdectví, veslování, cyklistice, triatlonu, jachtinku či beach volejbalu. Jde o monitorování výkonu během tréninku či zápasu pomocí systému GPS. Ve vestě je zabudovaný systém, který je propojený přes satelit s počítačovým programem, který je součástí licence nutné k užívání systému. Nejmodernější technologie zasahují i do fotbalu, a tak CEE Cup představil další novinku. Oficiálním partnerem turnaje je italská firma Soccerment, která vyvinula chytré chrániče holení. Umožní získat jak technická, tak atletická data a poskytnou pohled na výkon jednotlivých hráčů. Foto: CEE Cup Sparťané překonali brankáře West Hamu hned třikrát. Aldo Comi, generální ředitel a spoluzakladatel Soccerment, zdůrazňuje obrovský potenciál integrace umělé inteligence do různých aspektů hry, na hřišti i mimo něj. „Smart chrániče analyzují kopy, přihrávky a řadu dalších technických detailů. Umělá inteligence začíná hrát klíčovou roli, ať jde o objevování talentů, nábory, či analýzu zápasů a herní strategii, stejně tak jako zajištění zdraví a duševní pohody hráčů," zdůrazňuje Comi, že datová analýza ovlivňuje fotbal čím dál tím víc.