Premiéra exslávistických hvězd za Jakartu? Krmenčík seřval sudího, Kúdela propadl v klíčovém souboji

Persija Jakarta. Tým, který ještě před pár týdny znalo možná jen pár nadšených sázkařů. Do ambiciózního celku však přišla před novým ročníkem hned tři jména, která mají fotbaloví příznivci spojená především s pražskou Slavií. Ondřej Kúdela, Michael Krmenčík a Júsuf Hilál se postarali o to, že se hlavní město Indonésie dostalo do podvědomí českých fanoušků. První soutěžní zápas však Jakartě nevyšel, na hřišti úřadujícího mistra z Bali padla 0:1.

Foto: instagram.com/persija Michael Krmenčík v dresu JakartyFoto : instagram.com/persija

Článek Když se na začátku června objevila zpráva, že opora Slavie Ondřej Kúdela míří do indonéské Jakarty, vyvolalo to mezi fanoušky sešívaných hodně témat k diskusi. O pár dní později ho následoval i Michael Krmenčník, který by na angažmá v Edenu pro změnu raději zapomněl. A naposledy bahrajnský útočník Júsuf Hilál. Pětatřicetiletý Kúdela byl okamžitě pasován za jednu z největších hvězd ligy, velká očekávání vzbudil i příchod exreprezentanta Krmenčíka. Už jejich příjezd do indonéské metropole vzbudil mezi domácími fanoušky nadšení, které ještě vzrostlo, když Jakarta v generálce na ligu přestřílela RANS Nusantara 4:2. Brankou se pod výhru podepsali jak Kúdela, tak Krmenčík. FORTUNA:LIGA Česko mi přirostlo k srdci, s kamarády zůstanu v kontaktu, řekl Hilál. Mrzí ho, že ve Slavii nedostal víc prostoru První ostrý zápas však českým borcům, ani jejich spoluhráčům, nevyšel. Nutno říct, že na úvod zavítala ambiciózní Jakarta na hřiště úřadujícího mistra z Bali. Kúdela i Krmenčník strávili na hřišti celých devadesát minut, příliš pozitivních dojmů si ale z utkání neodnesli. Pod jedinou branku utkání se podepsala právě bývalá opora Slavie a národního týmu. Na konci prvního poločasu přeskočil Kúdelu Brazilec Willian a rozhodl o vítězství favorita. O moc lépe se nepředvedl ani jeho parťák Michael Krmenčík, který se kromě jedné hlavičky do vážnější akce nedostal, zato se po jednom ze sporných momentů hodně nahlas pustil do hlavního rozhodčího. Do zápasu ještě nezasáhl Júsuf Hilán, který by měl být připraven na další zápas proti týmu Persis Solo. Ostatní Vydařená premiéra. Krmenčík s Kúdelou mají za sebou gólový debut v Indonésii

