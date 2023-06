Ptají se mě, koho teď budu trénovat, směje se oslavenec Škorpil poté, kdy se stal hitem internetu

Prozradíte okolnosti vzniku vaší řeči?

Bylo mi řečeno, že v rámci přípravy na zápas má trenér mít i nějaký motivační projev. A ten byl takový, jakž byl, a že sklidil neskutečný ohlas. Z toho pak mnozí vyvodili, proč tu činnost ještě nevykonávám dál a ptají se mě, koho budu ještě trénovat. Na což odpovídám, že za více jak čtyřicet let jsem si toho užil dost a že mně už netřeba se pasovat do role, kdy se držím za srdce pokaždé, kdy se soupeř blíží k našemu vápnu.

Teď po desáté snad už můžeme: 😇🔞https://t.co/b61fVfdav6 — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) June 3, 2023

Jak takový ohlas vypadá?

Koho potkám, ten se ptá a já vyzvídám, jak se toho dobral. Poučila mě švagrová, že to viděla na internetu na Sport.cz. Nebo jsem přišel do fotbalové kanceláře, kde mám stůl, a lidi, kteří tam se mnou sedí, hned na mě, že jsem hvězda Facebooku. Liberec to tam dal s tím, že je to mládeži nepřístupný. Já ho nemám, ale asi tam je někde čtenost jednotlivých příspěvků. A slyšel jsem to i od lidí, kteří s fotbalem nemají nic společného. Bylo to přeposláno i mojí ženě!

Co na to ona, měla radost?

Samozřejmě, protože je na mě zvyklá! Vdávala se v roce 1970 a předtím byla čtyři roky v záběhu, tak proč by nebyla na mě zvyklá? (směje se)

Mluvil jste z patra?

Je otázka, co znamená z patra a co je příprava. Když jsem přišel do kabiny, bylo mi řečeno, ať udělám motivační proslov. Měl jsem čtvrt hodiny času a během té doby si udělám představu, o čem budu mluvit.

Čím to, že se jako mnoho vašich bonmotů opět točil kolem sexu?

Tohle tam bylo řečeno. Protože je to oblast, která je i pro blbce pochopitelná. (usměje se)

V úterý vám bylo 78 let. Proběhla oslava?

Pro mě šlo o normální den, protože se řídím slovy Miroslava Horníčka, který říkal, že nemá ani kalendář, protože ho listy nebaví obracet. Takže jsem zkonstatoval, že je rok zase v pr.... Nevím, co na tom má člověk oslavovat.

Ne každý má to štěstí a dožije se takového věku...

To je pravda. Máme v Hradci kronikáře, který je opravdu dobrý, a do každoročního klubového stolního kalendáře dává všechna výročí, kdo kdy z bývalých fotbalistů umřel. To člověk cítí určitou nostalgii, když se podívá. A kupodivu třeba celá plejáda hradeckých brankářů odešla mezi šedesátkou a sedmdesátkou.

Co říkáte tomu, že novým koučem Plzně se stal Miroslav Koubek, který je zhruba jen o šest let mladší než vy?

Ono se řekne jen o šest let mladší, ale až se dostanete do tohoto věku, zjistíte, že každý rok je znát. Šest let není nic, když je vám dvacet či třicet. Když je vám osmdesát, jde o šílený rozdíl. Ale jinak je to samozřejmě obdivuhodný. Jinak takové transfery jsou obapolnou záležitostí. Není jen otázkou, jestli člověk chce, mohl by a umí, ale zda ho taky někdo chce. A když někdo chce, musí mít pro to důvod, kterých můžeme hledat řadu. Samozřejmě tam s ním jde zkušenost z pohledu kvalitní odváděné práce, ale u každého je třeba brát v potaz také nějaký vývoj. Třeba hráč nějak vypadal před deseti lety, ale je potřeba ho načíst, jak vypadá teď. A kde je pravda se ukáže na hřišti.

Tak třeba vy vypadáte téměř stále stejně.

Je pravdou, že mi to říkají. Odpovídám jim: Jak stejně? Vypadám lepší, protože se mi podařilo otočit kolo dějin a mládnu! Ale mám pak problém doma, protože se probudím, jsem o den mladší a vedle mě moje žena je o den starší. Takže abych pak udržel pohodu v rodině, tak musím celý život ráno sednout do auta a odjet.

A brzy budete jezdit i na nový stadion v Hradci Králové. Často jste říkal, že byste se ho jednou rád dožil a byl jste skeptický, že se tak stane. Teď už je téměř hotov, těšíte se na otevření?