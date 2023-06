Škorpilův proslov k Nezmarovi a spol. se stal hitem internetu!

„Cílem tohoto setkání také je, aby se vám nic nestalo. Těm, kteří tíž chápou, jsem dřív používal přirovnání na sex, to pak chápal skoro každej. Budete zkrátka šetřit pohybem. Přes tuto oblast jsem vás dokázal také chránit před novináři, když se do mě pustili, co jsme to hráli. Odpověděl jsem otázkou: a vy taky souložíte pokaždé první ligu? A stejně doma i venku?," pronesl mimo jiné Škorpil.