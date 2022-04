Rangnick povede rakouskou fotbalovou reprezentaci, v Manchesteru United bude jako poradce

Rakousko od roku 2018 až do letošního března trénoval Franco Foda. Pod jeho vedením došel tým na loňském Euru poprvé v historii do osmifinále, v němž podlehl pozdějším šampionům Italům 1:2 po prodloužení. Po březnové prohře 1:2 ve Walesu v semifinále play off o mistrovství světa však Foda rezignoval.