Šachtar Doněck věnuje na pomoc obráncům Azovstalu 25 milionů dolarů

Fotbalový klub Šachtar Doněck věnuje 25 milionů dolarů na pomoc vojákům bojujícím ve válce s Ruskem a jejich rodinám. Oznámil to den poté, co za rekordní částku prodal do Chelsea útočníka Michaila Mudryka. Informovala o tom agentura Reuters.

Foto: Alexander Ermochenko, Reuters Ilustrační fotoFoto : Alexander Ermochenko, Reuters

Šachtar za dvaadvacetiletého ukrajinského reprezentanta dostal 76 milionů dolarů a dalších 33 v případných bonusech. Mudryk se tak stal nejdražším hráčem v historii doněckého klubu i Ukrajiny. Dnes předseda klubu Rinat Achmetov oznámil, že Šachtar finančně podpoří charitativní projekt, který má za cíl pomáhat obráncům Mariupolu, kteří se opevnili v ocelárnách Azovstal a tam Rusům několik týdnů vzdorovali, jejich rodinám nebo pozůstalým. Projekt ponese název "Srdce Azovstalu". "Na pomoc našim vojákům, obráncům a jejich rodinám jsem vyčlenil 25 milionů dolarů," řekl Achmetov. "Peníze jsou určené pro pokrytí různých nákladů včetně zdravotní i protetické léčby nebo psychologické pomoci," dodal. "Abychom zaručili transparentní nakládání s prostředky, bude mít projekt nezávislé vedení, které bude v kontaktu s obránci z Azovstalu, jejich rodinami, poskytovali péče i dobrovolníky," přidal šéf třináctinásobného ukrajinského mistra.